LIVE | Oekraïense troepen blijven succesjes boeken, Rusland claimt afslaan aanvallen in drie delen front

Oorlog OekraïneOekraïne blijft kleine winsten boeken in het tegenoffensief dat eerder deze maand begon. Een door Rusland geïnstalleerde functionaris erkende via berichtendienst Telegram dat Oekraïne het stadje Pjatychatky in de regio Zaporizja heeft heroverd. Ook het Britse ministerie van Defensie meldde zondag dat Oekraïne de afgelopen dagen in verschillende regio’s kleine vooruitgang heeft geboekt. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.