LIVE | Oekraïne beschuldigd van beschieten dorp en droneaanval op olieraffinaderij

oorlogBij een olieraffinaderij in Krasnodar is een grote brand uitgebroken die waarschijnlijk is veroorzaakt door een drone. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.