LIVE | Oekraïne herovert terrein rond Bachmoet, Russische politicus gewond bij aanval op Loehansk

Kan Trump na veroorde­ling nog president worden?

Het kon bijna niet uitblijven: Donald Trump is voor het eerst veroordeeld. Een federale jury in New York besloot dinsdag dat de Amerikaanse oud-president 5 miljoen dollar schadevergoeding moet betalen aan schrijfster E. Jean Carroll voor aanranding en smaad. Komt zijn positie als presidentskandidaat in gevaar? ‘Het juridische net lijkt zich te sluiten.’