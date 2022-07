LIVE | Oekraïne: Massale Russische beschietingen op havenplaatsen, ‘358 kinderen omgekomen door oorlogsgeweld’

Nederland­se (60) en echtgenoot (65) vermoord op Caribisch eiland: ‘Pia was de rots van ons reisbureau’

Een Nederlandse vrouw (60) is samen met haar echtgenoot (65) vermoord op het Caribische eiland Antigua. De slachtoffers werden dood aangetroffen in hun woning in het dorp Golden Grove. Beiden hadden schotwonden en de man daarnaast ook een steekwond, verklaarden rechercheurs tegen plaatselijke media.

22 juli