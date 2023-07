LIVE | Oekraïne ontkent moordcomplot op twee bekende Russische journalisten

Reginald is eigenaar van Duitse camping: ‘Na Nederlan­ders zijn Duitsers dolst op frikandel­len’

Camping Holländischer Hof aan de Moezel in Duitsland trekt jaarlijks vooral Nederlandse wijnliefhebbers. Onder de kampeerders zijn ook Belgen, Denen en onze oosterburen zelf. De camping is populair door het nabije wijnfestival en ontspannen sfeer. Eigenaar Reginald werkt zich in het zweet om de campinggangers tevreden te stellen. ,,Duitsers voelen zich heel erg bij ons thuis.’’