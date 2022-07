LIVE | Oekraïne: Rusland heeft Slangeneiland gebombardeerd met fosformunitie

Chinese president bij beëdiging leider Hongkong: geen reden voor verande­ring

De Chinese president Xi Jinping heeft in Hongkong de nieuwe plaatselijke leider John Lee beëdigd tijdens een ceremonie voor de viering van de machtsoverdracht van de stad door Groot-Brittannië aan China 25 jaar geleden. Het is Xi’s eerste bezoek aan Hongkong in vijf jaar tijd.

