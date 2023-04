LIVE | Oekraïne spreekt val van Bachmoet tegen, Russische oorlogsblogger dood door explosie in café Sint-Petersburg

met Video Duizenden gelovigen zien herstelde paus Franciscus de zondagmis leiden: ‘Ik leef nog’

Amper een dag nadat hij het ziekenhuis heeft verlaten, heeft paus Franciscus (86) zondagochtend ‘gewoon’ de mis opgedragen aan het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Zeker 30.000 gelovigen zagen hoe de paus na een behandeling voor bronchitis weer fit genoeg was om traditiegetrouw de week naar Pasen in te luiden. De paus ging naar de viering in zijn pausmobiel en groette omstanders.