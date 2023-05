LIVE | Oekraïne vaardigt sancties uit tegen Iran voor wapenleveranties aan Russen

Oorlog in OekraïneIn de Oekraïense hoofdstad Kyiv zijn maandagochtend meerdere explosies te horen. Zeker één persoon is gewond geraakt, zegt de burgemeester van de stad.De aanvallen overdag komen nadat de stad voor de tweede nacht op rij werd bestookt met meer dan veertig Russische drones en raketten. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.