LIVE | Oekraïne verwacht 50 miljoen ton graanoogst: ‘Niet slecht, gezien omstandigheden’

Belangrijkste nieuws op een rij:

- Oekraïne wil zich aansluiten bij de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) en heeft een aanvraag ingediend.

- Meer dan 40 staten en internationale organisaties hebben in een ‘verklaring van Lugano’ hun steun toegezegd aan de wederopbouw in Oekraïne. Vertegenwoordigers van onder andere de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk ondertekenden het document dinsdag in de Zwitserse stad. De Oekraïense premier Denys Sjmyhal schat dat minstens zo’n 720 miljard euro nodig is voor het herstel van de oorlogsschade.

- Letland voert de militaire dienstplicht opnieuw in, meldt de Letse minister van Defensie, Artis Pabriks. Dat doet het land in reactie op de toenemende spanningen met buurland Rusland om de oorlog in Oekraïne.