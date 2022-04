LIVE | Oekraïne wil ingrijpen VN na nieuwe mislukte evacuaties Marioepol

Oorlog OekraïneEr zijn vandaag opnieuw geen humanitaire corridors opgezet vanuit de zuidoostelijke Oekraïense havenstad Marioepol, meldt de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek. Gisteren lukte dit ook al niet. Veresjtsjoek riep daarom VN-secretaris-generaal António Guterres op om een ​​staakt-het-vuren te eisen en humanitaire corridors vanuit Marioepol te openen. ,,Dit is waar Guterres over zou moeten praten in Moskou, als hij over vrede wil praten”, zei Veresjtsjoek. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne. Lees het vorige liveblog hier terug.