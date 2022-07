LIVE | Oekraïne woedend na Russische tweet over ‘ophangen’ soldaten, Kiev roept op tot evacuatie Donbas-regio

De gletsjer smelt en de grens schuift op: is deze Italiaanse berghut nu eigenlijk Zwitsers?

Een smeltende gletsjer in de Alpen heeft de grens tussen Zwitserland en Italië verlegd, waardoor het de vraag is in welk land een van oorsprong Italiaanse berghut nu precies staat. De lodge is zelfs inzet van diplomatieke onderhandelingen.

27 juli