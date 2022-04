LIVE | Oekraïne: zeker 39 doden door raketaanval op station vol wachtende vluchtelingen

Oorlog OekraïneDoor een raketaanval op een treinstation in de stad Kramatorsk in het oosten van Oekraïne zijn volgens de Oekraïense autoriteiten zeker 39 mensen om het leven gekomen. Ook zouden minstens honderd mensen gewond zijn geraakt. Rusland claimt bij de Oekraïense havenstad Odessa een trainingscentrum voor buitenlandse huurlingen te hebben vernietigd. Daarbij zou gebruik zijn gemaakt van precisieraketten. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.