LIVE | Oekraïners slaan weer slag bij Cherson: Russen trekken zich verder terug

- Oekraïne is met veel westerse hulp in september een tegenoffensief begonnen in het oosten van het land. De val van Lyman is daar een gevolg van. Maar de Oekraïners zijn ook in het zuiden in de aanval, volgens een verklaring van het Russische ministerie van Defensie. Daarbij zouden ze onder meer in de regio van Mikolajiv zware verliezen hebben geleden.



-Er is een Russische goederentrein in beweging die wordt gelinkt aan een onderdeel van het Russische ministerie van Defensie dat verantwoordelijk is voor nucleaire munitie, opslag, onderhoud, transport en uitgifte aan eenheden. De Oekraïense president Zelenski heeft een decreet ondertekent waarin een gesprek met de leider van het Kremlin, Vladimir Poetin, ‘onmogelijk’ wordt verklaard.