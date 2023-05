LIVE | Officiële kroning van Charles III in Westminster Abbey van start

Met livestreamVandaag is de grote dag voor de Britse koning Charles: in Londen zal hij officieel worden gekroond tot koning Charles III. De immense planning voor deze belangrijke ceremonie is al gestart na het overlijden van koningin Elisabeth II op 8 september. Deze nu al gedenkwaardige dag wordt wereldwijd via de media gevolgd door miljarden mensen en in Londen zijn staan honderdduizenden ‘gewone’ toeschouwers langs de route. Ook zijn tientallen royals, waaronder ons koningspaar, aanwezig voor de kroning. Volg het laatste nieuws over de kroning van koning Charles in ons liveblog.