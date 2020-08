LIVE | Ook Nederland stuurt zoek- en reddingsteam naar Beiroet, nog tientallen slachtoffers onder puin

'Binnenkort handels­over­leg VS en China op hoog niveau'

4 augustus De Verenigde Staten en China houden op 15 augustus op hoog niveau overleg over de handelsbetrekkingen tussen de twee grootmachten. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Tijdens de gesprekken willen de landen nagaan of de afspraken uit hun in januari ondertekende handelsakkoord worden nageleefd.