LIVE | Paus barst in tranen uit over oorlog Oekraïne: ‘Een nederlaag voor de mensheid’

Oekraïense drones hebben Moskou binnen bereik

De Oekraïense aanval op twee militaire vliegvelden in Rusland zorgt voor de nodige onrust in Moskou, aldus waarnemers. Voor het eerst deze oorlog heeft Oekraïne aangetoond dat het in staat is ver te gaan om raketaanvallen op Oekraïense steden te voorkomen. Ook Moskou lijkt binnen bereik.

6 december