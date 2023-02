LIVE | Per dag sneuvelen nu 824 Russen: ‘Vier keer meer dan gemiddelde in juni en juli’

Belgische doelman (25) stopt penalty, wordt onwel en overlijdt in ziekenhuis

In België is zaterdagavond een doelman van 25 jaar overleden nadat hij onwel was geworden op het veld. Dat gebeurde vlak nadat hij een penalty had gestopt voor zijn ploeg Winkel Sport, in de tweede provinciale. De wedstrijd werd daarna stilgelegd.

