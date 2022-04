LIVE | ‘Poetin kan nieuwe wereldoorlog uitroepen’, China: Navo heeft het verpest in Europa



Oorlog OekraïneDe Britse regering houdt er rekening mee dat de Russische president Vladimir Poetin een nieuwe wereldoorlog uitroept. En volgens China heeft Navo het verpest in Europa en komt het nu onrust stoken in de rest van de wereld. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.