LIVE | Polen: Er komt geen Russisch gas meer binnen, EU noemt stap Poetin ‘onaanvaardbaar’

Belangrijkste nieuws op een rij:

Het Poolse staatsgasbedrijf PGNiG bevestigt dat het Russische Gazprom volledig is gestopt met het leveren van gas ondanks een eerder afgesloten contract. De Russen maakten eerder bekend de gasleveringen naar Polen en Bulgarije stop te zetten omdat de landen weigeren af te rekenen in roebels.

- Russische troepen vallen ook woensdag de enorme Azovstal-staalfabriek in Marioepol aan, zegt een medewerker van de burgemeester van de grotendeels door Rusland veroverde havenstad. Volgens hem is het niet gelukt een overeenkomst te sluiten over evacuatieroutes voor burgers om naar veilige delen van Oekraïne te vluchten.

- Moldavië maant tot kalmte nu de onrust groeit over de afvallige pro-Russische regio Transnistrië. De president van Moldavië kondigde maatregelen aan om de veiligheid te vergroten na een reeks explosies in Transnistrië. Door die incidenten is de vrees voor een uitbreiding van de Oekraïense oorlog toegenomen. Moldavië is tot op het bot verdeeld.

- Nu de stad Kreminna is gevallen, rukt het Russische leger op richting het oosten. Momenteel wordt een aanval voorbereid op de oost-Oekraïense stad Zaporizja, aldus het Britse ministerie van Defensie in de dagelijkse update over de oorlog in Oekraïne.