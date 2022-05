LIVE | President Zelenski meldt 23.000 Russische doden, miljoenen tonnen voedsel vast in havens

Onderzoek naar Britse afgevaar­dig­de die porno keek in parlement

Een afgevaardigde van de Britse Conservatieve partij, over wie wordt gemeld dat hij lid is van de regering, heeft in het Britse parlement naar porno gekeken op zijn smartphone. Een vrouwelijke collega die naast hem zat, heeft het voorval gemeld. De partij van premier Boris Johnson onderzoekt de zaak.

