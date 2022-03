LIVE | President Zelenski roept Russische militairen op tot overgave, gesprekken tussen Oekraïne en Rusland vandaag verder

Oekraïense en Russische delegaties zetten vandaag hun online onderhandelingen voort over de beëindiging van de oorlog. In zijn dagelijkse videoboodschap riep de Oekraïense president Zelenski maandagavond Russische militairen op om zich over te geven. Volgens presidentieel adviseur Oleksij Arestovitsj kan de oorlog al in mei voorbij zijn. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.