LIVE | President Zelenski uitgeroepen tot Persoon van het Jaar van Time Magazine

OORLOG OEKRAÏNEDe Oekraïense president Zelenski en de moed van zijn volk zijn verkozen tot Time Persoon van het Jaar 2022. Het Amerikaanse opinieblad noemt de keuze dit jaar de ‘duidelijkste’ in tijden omdat de wereld onmogelijk om Zelenski heen kon, ‘of hij je nu vervult met hoop of met angst’. Ondertussen krijgt de Verenigde Naties dagelijks nieuwe aanwijzingen van oorlogsmisdaden en executies door de Russen in bezet Oekraïne, zo heeft de mensenrechtencomissaris na een bezoek aan het land verteld. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.