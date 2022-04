LIVE | pro-Russische separatisten claimen verovering haven Marioepol

Oorlog Oekraïne Pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne hebben de haven van Marioepol ingenomen, claimt hun leider. De informatie is niet onafhankelijk bevestigd. Het gesprek tussen de Oostenrijkse bondskanselier Karl Nehammer en de Russische president Vladimir Poetin, maandagmiddag in de buurt van Moskou, was ‘heel hard’ en ‘heel open’. Dat zei Nehammer na afloop, meldt Kronen Zeitung. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.