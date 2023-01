LIVE | Raketinval in Oekraïense stad Zaporizja, dodental in Dnipro op 40

Hoogste aantal illegale grensover­schrij­din­gen naar EU sinds 2016

Zeker 330.000 mensen zijn in 2022 gesignaleerd bij het illegaal binnenkomen van de Europese Unie, volgens voorlopige cijfers van het Europees Grens- en kustwachtagentschap Frontex. Dat is 64 procent meer dan in 2021 en het hoogste aantal sinds 2016.

13 januari