LIVE | Reisadvies voor drie Griekse eilanden aangescherpt om bosbranden

De natuurbranden in het zuiden van Europa zijn volgens Kok veel intenser dan die in Nederland. ,,Daar is een andere inzet voor nodig, bijvoorbeeld andere brandweerpakken. In Nederland hebben we dikke pakken, waarmee je ook gebouwen in kunt. Bij 45 graden gaat dat niet goed. Aan de ene kant missen we de expertise om zulke branden te blussen, aan de andere kant is de Nederlandse brandweer er dus nog niet goed op ingericht."