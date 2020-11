LIVE | Republikeinen verhuizen hoofdkwartier uit angst voor onrust in Washington

‘Wolf’ die schapen doodde bij Duits-Nederland­se grens blijkt goudjak­hals

31 oktober Zes schapen die eind september werden gedood in het Duitse Kranenburg, aan de grens bij Groesbeek, zijn niet gedood door een wolf maar door een goudjakhals. Dat meldt het deelstaatministerie voor Natuur, Mileu en Consumentenbescherming in Noordrijn-Westfalen. Het is de eerste keer dat de diersoort is gesignaleerd in de deelstaat, aldus het ministerie.