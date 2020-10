LIVE | Ruim 10.000 Nederlandse doden tijdens eerste golf, fors meer Duitse besmettingen

liveblog coronaTijdens de eerste coronagolf dit voorjaar stierven ruim 10.000 mensen in Nederland aan vastgestelde of vermoedelijke Covid-19, aldus het CBS. Voor heel Nederland geldt een dringend advies om in de publieke ruimte een mondkapje te dragen. Lees in dit liveblog alles over het coronavirus. Het liveblog van de afgelopen dagen lees je hier terug.