LIVE | Ruim 3500 doden in Turkije en Syrië, ‘591.000 euro binnengekomen op Giro 7244'

• De eerste grote beving van 7,8 op de schaal van Richter vond rond 04.17 uur lokale tijd (02.17 uur in Nederland) plaats. Het epicentrum lag zo’n 26 kilometer ten noordwesten van Gaziantep, een grensstad in Zuid-Turkije. De tweede grote beving was om 13.24 uur lokale tijd en had een kracht van 7,5. Het epicentrum ligt 100 kilometer noordelijker dan de eerste, bij Elbistan. Er volgden ook nog meer dan zestig naschokken.

• In Turkije zijn nu officieel zeker 2316 doden en 13.293 gewonden geteld. In Syrië staat het dodental tot nu toe op ongeveer 1270, met 570 doden in regeringsgebieden en meer dan 700 in de gebieden die onder controle staan van de rebellen. Er zijn daar duizenden mensen gewond geraakt. Honderden zouden nog steeds vastzitten onder het puin.

• De werkzaamheden van reddingswerkers die in actie komen na de zware aardbevingen in het zuiden van Turkije, worden op sommige plekken bemoeilijkt door slecht weer. De Turkse meteorologische dienst waarschuwt voor sneeuw en harde wind in het rampgebied.

• Zowel Turkije als humanitaire organisaties in het door oorlog verscheurde Syrië hebben internationale noodhulp aangevraagd. Nederland heeft toegezegd het USAR-team te sturen, met daarin onder meer gespecialiseerde brandweermensen. Maandagmiddag vertrekken daarvoor 65 mensen en acht honden.