LIVE | Rusland: 'Azov-bataljon is terroristische organisatie'





Oorlog OekraïneIn Oekraïne zijn drie mensen gedood toen Russische troepen mortieren afvuurden die een evacuatiebus raakten in de zuidelijke regio Cherson. Volgens een Oekraïense militaire woordvoerder was de bus op weg van een dorp in door de Russen bezet gebied naar een Oekraïense stad. En ruim 10 miljoen mensen hebben Oekraïne verlaten sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari, meldt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.