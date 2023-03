LIVE | Rusland: bommenwerpers vlogen over Japanse zee, ‘Russen boekten marginale winst bij Bachmoet’

Bewijs: Russische Buk-brigade van MH17-ramp actief aan het front in Oekraïne

De Russische legereenheid die betrokken was bij het neerhalen van vlucht MH17 is ook actief in de oorlog in Oekraïne. In Izioem, in de regio Charkov, zijn bewijzen gevonden dat de 53ste Luchtafweerbrigade uit Koersk aan het front vecht. Dat meldt de Amerikaanse publieke radiozender NPR.