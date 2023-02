LIVE | Rusland: ‘Bouw van beschermende constructies kerncentrale Zaporizja bijna klaar’

met foto's Prinses Amalia krijgt portret in Willemstad, koning onder de indruk van voormalige probleem­wijk

Tijdens een wandeling door de wijk Otrabanda, in Willemstad op Curaçao, kreeg prinses Amalia een schilderij aangeboden van een kunstenaar die ook veel kleurrijke muurschilderingen maakt in de opgeknapte buurt. De prinses, met haar ouders bezig met een rondreis over de Antillen, bedankte de schilder uitvoerig in het Nederlands en in het Spaans.

