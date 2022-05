LIVE | Rusland breidt bases bij westelijke grens uit, oud-bondskanselier Schröder stapt op bij oliefirma

Oorlog OekraïneRussische beschietingen in de oostelijke regio van Loehansk in Oekraïne hebben de afgelopen 24 uur aan dertien burgers het leven gekost. Dat meldt de regionale gouverneur. Een Russische senator heeft beweerd dat de reden voor de ‘trage voortgang’ van Rusland in Oekraïne is dat zijn troepen in feite vechten tegen ‘mede-Russen’. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.