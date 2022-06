LIVE | Rusland draait gaskraan richting Frankrijk dicht, EU-kandidatuur verheugt Oekraïne en Moldavië

Streep door droomreis van veel Nederland­se Mekkagan­gers

Honderden Nederlandse moslims die dit jaar de pelgrimstocht naar Mekka zouden maken, zitten in grote onzekerheid. De Saoedische overheid heeft besloten dat de reis alleen via een officieel overheidsplatform geboekt kan worden. De georganiseerde reizen via de Nederlandse reisbureaus komen te vervallen.

14 juni