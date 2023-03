LIVE | Rusland: kans op nucleair conflict steeds groter, Zelensky bezoekt front bij Bachmoet

oorlog oekraïneDe Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly zegt dat er geen sprake is van ‘nucleaire escalatie’, nu Londen Oekraïne gaat voorzien van munitie die verarmd uranium bevat. De Russische president Poetin is daar zwaar op tegen. Intussen bezoekt de Oekraïense president Zelensky zijn troepen in de frontlinie bij Bachmoet. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.