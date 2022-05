LIVE | Rusland: offensief Oekraïne met opzet vertraagd om ‘burgerslachtoffers te voorkomen’

Oorlog OekraïneDe Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe zegt het offensief in Oekraïne met opzet te vertragen. Door langzamer aan te vallen, is er ruimte en tijd voor Oekraïense burgers om geëvacueerd te worden. En de Russen hebben bijna de hele regio Loehansk veroverd. Severodonetsk en twee omliggende steden zijn de laatste bolwerken waar Oekraïners nog stand houden. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.