LIVE | Rusland spreekt bewering eigen Wagner-groep tegen: strategisch Soledar nog niet veroverd

Luchtver­keers­lei­ding in VS kampt met storing in berichten­sys­teem: alle vertrekken uitgesteld

De luchtverkeersleiding in de Verenigde Staten kampt met een storing in het systeem dat wordt gebruikt om piloten op de hoogte te houden van problemen onderweg. Het lukt technici niet om de problemen te verhelpen: alle binnenlandse vluchten in de VS moeten daarom tot 15.00 uur (Nederlandse tijd) aan de grond blijven.

13:41