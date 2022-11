LIVE | Rusland trekt troepen terug uit stad Cherson

Geheime onderhande­lin­gen VS en Rusland: ‘De oorlog begint te lang te duren’

Onderhandelen met Rusland over de oorlog in Oekraïne leek lange tijd onwaarschijnlijk. Maar nu blijkt dat de Amerikanen in het geheim op hoog niveau met de Russen gesprekken voeren om het risico van de inzet van kernwapens zo veel mogelijk in te perken. Smaakt dit naar meer?

8 november