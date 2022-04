LIVE | Rusland waarschuwt VS: stop met bewapenen Oekraïne; CIA-baas: Poetin kan toevlucht nemen tot kernwapens

Oorlog OekraïneTwee Oekraïense helikopters zouden donderdag een ​​Russische stad in de zuidelijke regio van Brjansk hebben gebombardeerd, zeggen Russische functionarissen. Oekraïne ontkent een aanval in het gebied te hebben uitgevoerd. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.