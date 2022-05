LIVE | Rusland wijst 34 Franse diplomaten uit als vergelding voor Franse uitzettingen

Oorlog OekraïneRusland wijst 34 medewerkers van de Franse diplomatieke missies uit als vergelding voor het ‘onterechte’ Franse besluit om 41 Russische diplomaten in Frankrijk tot ongewenst persoon te verklaren. De regering in Parijs zegt in een reactie de Russische stap krachtig te veroordelen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.