LIVE | 'Russen gijzelden honderden dorpelingen in school’, oorlog raakt economie in 143 landen

Oorlog OekraïneHet Russische leger zegt dat het de haven van Marioepol volledig in handen heeft gekregen. De overgebleven Oekraïense militairen in de stad zouden zijn omsingeld, volgens het Russische ministerie van Defensie. Oekraïne heeft dit niet bevestigd. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.