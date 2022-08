LIVE | Russische partizanengroep eist aanslag op dochter Aleksandr Doegin op

Oorlog OekraïneEen onbekende Russische groepering, het Nationaal Republikeinse Leger, heeft de aanslag op Daria Doegina, de dochter van de Russische ultranationalist Alexander Doegin, opgeëist. En in Albanië zijn twee Russen en een Oekraïner opgepakt die een militaire fabriek probeerden binnen te komen. Ze worden verdacht van spionage. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.