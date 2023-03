LIVE | Russische raketaanvallen op Charkiv en Odesa

Met video In gevangenis in El Salvador is iedereen identiek: in de polderba­jes trek je aan wat je zelf wil

Beelden van de nieuwe massagevangenis in El Salvador gingen afgelopen week de wereld over. Net als de snoeiharde aanpak van de duizenden bendeleden die er vastzitten. Met honderd man in één cel? „Dat is in Nederland ondenkbaar.”