LIVE | Russische raketaanvallen op militaire installaties in Rivne, laboratorium in Tsjernobyl geplunderd

Russische artillerie Marioepol wordt net zo aan flarden geschoten als Grozny en Aleppo: flats zijn gatenkazen

Van de steden Grozny in Tsjetsjenië en Aleppo in Syrië bleef weinig over toen de Russische artillerie klaar was met beschietingen. Marioepol, de strategisch gelegen stad in het zuiden van Oekraïne - tussen de Donbas en het in 2014 door Rusland geannexeerde schiereiland Krim - ondergaat eenzelfde lot.

21 maart