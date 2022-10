LIVE | Russische VN-diplomaat: inspectie drones zal gevolgen hebben, Biden: ‘Bruut Poetin zit in moeilijke positie’

UPDATE Poetin kondigt staat van beleg af in vier Oekraïense regio's: 'Teken dat oorlog niet echt lekker gaat’

De Russische president Vladimir Poetin heeft in vier door Rusland illegaal geannexeerde regio’s in Oekraïne de staat van beleg afgekondigd. Hiermee vervalt een deel van de gewone wetgeving in de gebieden, voor zover die nog gerespecteerd werd. Volgens militair analisten kan de stap van Poetin te maken hebben met de naderende strijd om de stad Cherson.

19 oktober