LIVE | Rutte en Schreinemacher vandaag in Kiev voor kort bezoek aan president Zelenski

OM: Miljard euro witgewas­sen dankzij Alexej (29) uit Amstelveen, ook voor wapens in Noord-Ko­rea

Is hij slechts een jonge ict’er of kon er dankzij hem miljoenen in oorlogstuig voor Noord-Korea worden gestoken? Justitie denkt het laatste over Alexej P. (29) uit Amstelveen. In totaal zou de geboren Rus het witwassen van een miljard euro mogelijk hebben gemaakt.