,,Het is duidelijk dat Oekraïne op een dag lid zal worden van de Navo", verzekerde De Croo. ,,Het is een belangrijk signaal dat wij (de bondgenoten) geven. Maar wat belangrijker is op korte termijn, het is niet noodzakelijkerwijs dit vooruitzicht om lid te worden, maar de garanties van veiligheid die het Westen bereid is te verlenen aan Kiev", voegde hij eraan toe.

Er zijn nog geen bijzonderheden bekend, maar diplomaten hebben het over veiligheidsgaranties die geïnspireerd zouden kunnen zijn op de garanties die de Verenigde Staten bieden aan Israël , de begunstigde van politieke steun en aanzienlijke militaire hulp, ter waarde van 3,8 miljard dollar per jaar, waarvan een groot deel wordt gebruikt om militaire uitrusting.

Een 42-jarige Russische ex-marineman die werkzaam was bij een rekruteringsbureau van de strijdkrachten is maandag in de stad Krasnodar tijdens het joggen doodgeschoten. De autoriteiten van de Zuid-Russische stad zijn met een onderzoek gestart. De man stond op een zwarte lijst die in Kyiv is opgezet voor 'vijanden van Oekraïne'. Een ex-burgemeester van de stad en lid van de Doema, Jevgeni Pervitsjov, zei dat het slachtoffer, Stanislav Rzjitski, eerder commandant was van een Russische onderzeeër.

De naam van het slachtoffer komt voor op een in 2014 opgerichte site in Oekraïne, Myrovorets, die 'een zwarte lijst' publiceert van zogenoemde vijanden van Oekraïne. Op de site wordt ook opgeschept over honderden aanslagen in Rusland, al zijn daar zijn geen tastbare bewijzen voor. Er staan volgens de oprichter van de Telegram-site, Georgy Toeka, zo'n 25.000 mensen op de lijst, vaak met persoonlijke informatie. Dinsdag verscheen bij de naam Rzjitski het woord 'geliquideerd' op de foto van het slachtoffer van de moord.