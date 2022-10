LIVE | Straaljager stort neer bij Russisch flatgebouw, zeker twee doden en vijftien gewonden

oorlog oekraïneEen Russische straaljager is gecrasht bij een flatgebouw in het Russische Jejsk, dat door de Zee van Azov is gescheiden van het door Rusland bezette deel van Oekraïne. Er is sprake van zeker twee doden en vijftien personen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.