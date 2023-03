LIVE | Tank in museum Groesbeek besmeurd met ‘Z’-symbool, Zelenski legt nieuwe sancties op

Wyoming verbiedt als eerste staat in VS abortuspil­len

Wyoming is vrijdag de eerste Amerikaanse staat geworden waar het gebruik van abortuspillen verboden is. Het verbod geeft een impuls aan de groeiende druk van conservatieve staten en anti-abortusgroepen om abortus door middel van medicijnen aan te pakken. Bij de meeste zwangerschapsafbrekingen in Amerika wordt deze methode momenteel gebruikt, schrijft The New York Times.