LIVE | Turkije: ‘Binnen twee weken weer ontmoeting tussen buitenlandministers Rusland en Oekraïne’

Extreem zeldzame Pokémon­kaart brengt 382.000 euro op bij veiling

Voor een zeldzame Pokémonkaart van de vuur-Pokémon Charizard is 420.000 dollar (382.000 euro) geboden. Dat is het hoogste bedrag ooit voor een dergelijk type kaart. Het kaartspel van de populaire gamefranchise is na 25 jaar nog steeds immens populair, vooral onder verzamelaars.

27 maart