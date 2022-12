LIVE | VK: ‘Oekraïense troepen hebben zo’n 54 procent van door Russen bezet grondgebied bevrijd’

Update Vier verdachten in corruptie­zaak Europees Parlement blijven vast zitten: ‘grote bedragen en geschenken aangeboden’

Vier van de zes verdachten die vrijdag in Brussel zijn gearresteerd wegens mogelijke corruptie bij het Europees Parlement (EP) zijn door de rechter in voorlopige hechtenis geplaatst. Onder hen is de voormalige vicepresident van het Europese Parlement, de Griekse sociaal-democrate Eva Kaili en haar partner Francesco Giorgi

11 december